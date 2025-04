Antwerp-coach Andries Ulderink zag irritatiemomentjes op training: "Spelers werden boos op elkaar"

Antwerp neemt het dit weekend op tegen KAA Gent. Coach Andries Ulderink zag "irritatiemomentjes op training", maar beschouwt het als iets positief.

Afgelopen weekend verloor Antwerp met 2-3 van Club Brugge, nadat blauw-zwart bij de rust al 0-3 op voorsprong stond. Gemengde gevoelens dus bij The Great Old na afloop.

Deze week verliepen de trainingen pittig. "Er waren best wat irritatiemomentjes op training", vertelde coach Andries Ulderink volgens Het Nieuwsblad. "Spelers werden boos op elkaar, omdat de dingen niet volgens plan verliepen."

Een probleem is dat niet voor de Nederlander. "Ik beschouw dit als iets positiefs. Als ze het allemaal maar goed vinden, terwijl het niet goed is, dan zitten we met een groot probleem."

Antwerp kon ondertussen al zes matchen op rij niet meer winnen, maar van moeten is het nog niet volgens Ulderink. "Een must win betekent dat bij een nederlaag alles voorbij is."

"Zo ver zijn we nog niet, maar áls we verliezen komt er nog meer druk op de aansluitende duels en wordt ons doel – Europees voetbal – halen steeds moeilijker. Als ik zeg dat het voor beide teams een hele belangrijke wedstrijd is, dan denk ik dat ik de lading dek", besluit hij.