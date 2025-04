Jelle Vossen en Zulte Waregem staan op één zege van de promotie: "De buitenwereld zag ons misschien vlotjes de titel te grijpen, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem kan zich dit weekend verzekeren van promotie. Jelle Vossen blikte al even vooruit op de match tegen Lokeren-Temse.

Er was een scenario waarbij Zulte Waregem zich vorige week al kon verzekeren van een ticket voor 1A. Alleen speelde Essevee gelijk op het veld van Seraing.

Deze week krijgen ze een nieuwe kans, nu tegen Lokeren-Temse. De opdracht is simpel: als Zulte Waregem de drie punten pakt op zaterdag, speelt het volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

"We hebben nog twee matchpunten, maar we willen op Daknam meteen het eerste benutten", vertelde Jelle Vossen bij Het Nieuwsblad. "We moeten ons niet nodeloos het hoofd op hol laten brengen."

"Gelukkig is dit een heel nuchtere groep die de voorbije maanden ook telkens na een teleurstelling in staat bleek om de rug te rechten. De buitenwereld zag ons misschien vlotjes de titel te grijpen, maar intern bleven we op elk moment heel nuchter", gaat hij verder.

"Natuurlijk hopen we de klus dit weekend al te klaren, maar als het nodig is, krijgen we volgende week vrijdag nog een herkansing voor eigen publiek tegen RWDM", besluit Vossen. Die wedstrijd wordt naar alle waarschijnlijkheid ook een rechtstreeks titelduel, behoudens een zege van RWDM en een nederlaag van Essevee dit weekend.