Anderlecht-aanwinst Cédric Hatenboer doet héél opmerkelijk verhaal uit de doeken: "Acht maanden aan de kant door... kip"

Cédric Hatenboer is nog niet begonnen aan zijn avontuur bij Anderlecht, maar zijn verhaal leest nu al als een opmerkelijke reis. De jonge verdediger, die in januari al werd vastgelegd voor volgend seizoen, doorliep de jeugdopleiding van Ajax, al liep zijn pad niet zonder hindernissen.

“Tot mijn dertiende voetbalde ik bij Ajax", vertelt Hatenboer in Het Nieuwsblad. “Ik zat vaak samen met Noa Lang in het busje van Rotterdam naar Amsterdam. Ik heb zelfs krachttraining gevolgd bij Noa’s vader.”

Maar zijn ontwikkeling kreeg een zware klap. “Tijdens een jeugdtoernooi in Rusland liep ik een legionella-besmetting en twee parasieten in mijn darmen op", zegt hij. “Ik had slechte kip gegeten. Toen we tegen PSV speelden, voelde ik het ineens: geen energie meer. Naar mijn gevoel was ik dood. Acht maanden stond ik aan de kant. Ik viel af, werd geel… Alleen een zware antibioticakuur kreeg me er weer bovenop.”

Ajax zag het niet meer zitten na zijn herstel. “De jeugd ging toen twee keer per dag trainen, dat kon ik fysiek nog niet aan. Ik koos voor Sparta Rotterdam. Maar Marc Overmars, toen sportief directeur bij Ajax, greep in — en dat bij een 13-jarige. Hij zorgde voor een soort terugkoopclausule.”

Een jaar later kwam de kans om terug te keren, maar Hatenboer moest dan naar een gastgezin. “Mijn ouders zijn gescheiden, en dan zou ik hen nauwelijks nog zien. Ik dacht: als ik dit doe en ik haal het niet, ga ik veel spijt hebben.” Hij koos uiteindelijk voor Alphense Boys, een Nederlandse amateurclub. “Daar kon ik op mijn eigen tempo opnieuw opbouwen.”

De weg naar de top ging dus met horten en stoten, maar het talent bleef niet onopgemerkt. Nu krijgt hij een nieuwe kans op het hoogste niveau bij paars-wit. “Ik kijk er enorm naar uit om bij Anderlecht te starten. Na alles wat ik heb meegemaakt, voelt dit als een enorme beloning.”