Club Brugge-vedette Ardon Jashari wil iets over zijn flirt met Anderlecht uit de wereld helpen

Voor hij vorige zomer bij Club Brugge tekende, sprak Ardon Jashari ook met andere clubs — waaronder Anderlecht. Dat bevestigt de Zwitserse middenvelder, maar hij wil een hardnekkig gerucht rechtzetten.

“Dat ik een persoonlijk akkoord had met Anderlecht, klopt helemaal niet. Club Brugge was de eerste Belgische ploeg die mij contacteerde." Pas daarna kwam ook Anderlecht aankloppen. “Als een club interesse toont, luister ik altijd, uit respect", zegt Jashari in HLN. “Maar dat wil niet zeggen dat alles concreet wordt. Bij Club was dat anders: zij bleven consequent interesse tonen en bleven me opvolgen.”

Dat maakte voor Jashari het verschil. “Club wilde mij écht", vertelt hij. “Veel ploegen tonen interesse, maar daarna verwatert het contact. Bij Club bleef het telkens weer serieus. Ze deden me speciaal voelen. Dat gevoel kreeg ik elders niet.”

Zelfs buitenlandse clubs als Sevilla toonden interesse. “Maar geen enkele club gaf mij het gevoel dat Club me gaf", aldus Jashari. “De gesprekken waren overtuigend. Ze wisten alles over me, hadden zich grondig voorbereid. Dat gaf vertrouwen.”

Ook het sportieve plaatje klopte voor de Zwitser. “Club is een ambitieuze club, goed gestructureerd en met grote plannen. Voor mij was dat de ideale eerste stap in het buitenland.” Opvallend: Jashari zette zijn handtekening al voordat zeker was dat Club zich zou plaatsen voor de Champions League.

Die handtekening was voor hem zelfs een bijzonder moment. “Ik was zo fier dat ik een speciale pen heb gekocht om mijn contract te tekenen", lacht hij. “Dat zegt alles over hoe sterk het gevoel was. Ik ben heel blij dat ik hier ben.”