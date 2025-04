Titelstrijd in de CPL bereikt hoogtepunt: volgende week krijgen we alvast een sensationele ontknoping

Na het gelijkspel tegen Patro Eisden had RWDM vrijdag de kans om hun promotie naar de Jupiler Pro League officieel te maken. Ze moesten wel winnen van Lommel...

Al in de eerste helft kwam RWDM op achterstand via een doelpunt van Lucas Schoofs. Ondanks enkele grote kansen in de tweede helft bleef het bij 0-1.

Drie teams staan maar één punt van elkaar, waardoor het nog steeds onzeker is wie er rechtstreekse promotie naar 1A zal behalen. Zulte Waregem kan zich al verzekeren van promotie als ze zaterdag winnen van Lokeren-Temse.

Titelwedstrijd tegen Zulte Waregem

Voor RWDM wordt het nu alles of niets op de laatste speeldag. Ze moeten dan winnen bij Zulte Waregem, wat niet alleen voor promotie, maar ook voor de titel kan zorgen. Dit maakt de laatste wedstrijd voor de Brusselaars extra spannend.

La Louvière, dat dit weekend vrij is, kijkt nu hoopvol naar de situatie. Dankzij de nederlaag van RWDM tegen Lommel kan La Louvière zich volgende week als een van de kanshebbers voor de titel positioneren. La Louvière moet volgende week naar Lommel.

Met nog één wedstrijd te spelen is alles mogelijk in de Challenger Pro League. Voor RWDM is het duidelijk: ze moeten alles geven in hun finale tegen Zulte Waregem om hun kans op promotie en titel te behouden.