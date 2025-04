De Pro League krijgt Europese aandacht: Topper tussen Club Brugge en KRC Genk trekt deze buitenlandse topclubs aan naar Jan Breydel

Zondag draait alles om de clash in Brugge. Terwijl Club Brugge en Genk strijden om de titel, zitten de tribunes vol met scouts van maar liefst twaalf Europese topclubs.

Zondagavond in Jan Breydel staat er veel meer op het spel dan enkel drie punten. De clash tussen Club Brugge en KRC Genk in de Champions' Play-offs is volgens Het Laatste Nieuws niet zomaar een topper: het is een uitstalraam van Belgisch talent, onder het alziend oog van de Europese top.

Samen vertegenwoordigen Club en Genk een marktwaarde van maar liefst 244 miljoen euro. Club Brugge heeft daarbij het grootste aandeel (186 miljoen), Genk volgt met 142 miljoen.

Maar wie naar de verwachte basisploegen kijkt, ziet dat het verschil in waarde amper 9 miljoen euro bedraagt. Dit komt vooral door de ervaring van Hans Vanaken en Simon Mignolet bij blauw-zwart.

Europese topclubs kijken mee

De tribunes worden straks bevolkt door tientallen scouts van Europese topclubs. Engelse grootmachten zoals Chelsea, Arsenal en Manchester United sturen hun mensen uit, net als Dortmund, Leverkusen, Juventus, AC Milan en AS Roma.

Naast de strijd om de titel en een lucratief Champions League-ticket blijft één doel overeind: jonge talenten ontdekken en doorverkopen. In dat opzicht is deze match het uithangbord van wat de Belgische competitie geworden is: een broedplaats voor toptalent en een springplank naar het Europese topvoetbal.