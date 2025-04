Johan Boskamp weet de reden waarom niemand staat te springen om trainer van STVV te worden: hij ziet betere opties voor Vrancken en De Roeck

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Felice Mazzu moest deze week vertrekken bij STVV, en dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij analist Johan Boskamp. Hij wijst ook op de verantwoordelijkheid van het bestuur, die de kern samenstelde.

“In het voetbal is het altijd de schuld van de trainer, toch? En de bobo’s die de selectie samenstellen en in de winter nog wat paniektransfers doen, blijven lekker buiten schot", klinkt het in HBvL

Volgens Boskamp is Mazzu slechts het zoveelste slachtoffer van een hardvochtig trainersbeleid. “Felice is al de twaalfde trainer die dit seizoen zijn boeltje heeft mogen pakken. Op zestien clubs is dat toch een beetje van het goede teveel, niet?”

Toch erkent de Nederlander dat Mazzu zelf ook steken liet vallen. “De resultaten hebben hem niet geholpen, nee. En hij heeft het misschien wat over zichzelf afgeroepen met zijn tirade na de wedstrijd op OH Leuven. Daar heeft hij veel sympathie verloren, denk ik. Jammer, want het is een topgozer.”

Boskamp begrijpt ook waarom STVV het moeilijk heeft om snel een opvolger te vinden. “Als coach is het een risico om nu in te stappen bij STVV. Je weet niet waar je aan begint, met die onduidelijkheid over de toekomst van de club.”

Daarnaast spelen er op de achtergrond ook bredere ambities mee bij potentiële kandidaten. “KV Mechelen zoekt nog een coach. Wat gaat Antwerp doen? Wil Anderlecht verder met Hasi? Dan is het logisch dat types als De Roeck en Vrancken nog even de kat uit de boom willen kijken", aldus Boskamp.