Vincent Kompany toont bewondering voor jonge Duivel, maar waarschuwt: "Niet morgen, alsjeblieft"

Op de vooravond van de Klassieker tegen Borussia Dortmund maakte Vincent Kompany indruk tijdens zijn persconferentie door een emotioneel eerbetoon te brengen aan een jonge Belg: Julien Duranville. De 18-jarige sensatie van BVB, heeft duidelijk een sterke indruk achtergelaten bij Kompany.

"Julien was al een enorm talent in de jeugd van Anderlecht. Hij was de beste in zijn categorie”, zei Kompany vol bewondering op zijn persconferentie.

Er schuilt echter een zekere nostalgie achter deze lof, aangezien Kompany zelf uit België komt en zich verbonden voelt met het Brusselse talent. "Ik voel me altijd verbonden met de talenten van Anderlecht of Brussel”, gaf hij toe, alsof hij vanuit de verte de opkomst van deze jonge sterren volgt.

Maar als coach van Bayern weet Kompany dat Duranville morgen een tegenstander is die geneutraliseerd moet worden. "Hij heeft het potentieel om een grote carrière te maken, maar ik hoop dat hij dat morgen niet tegen ons laat zien!"

Zijn zorgen over Duranville zijn zichtbaar, vooral gezien de tegenslagen van de jonge Belg, die al met blessures heeft geworsteld. "Hij heeft pech gehad, maar zijn talent is onmiskenbaar”, voegde Kompany bijna vaderlijk eraan toe.

Toch zal al die genegenheid tijdelijk moeten verdwijnen. Bayern bevindt zich in een felle titelstrijd en kan zich geen zwakke momenten veroorloven tegen Dortmund. Kompany weet dat hij geen genade kan tonen: "Ik wens hem een mooie carrière, maar niet morgen, alsjeblieft."