"Wel liefst momenteel blank, geen allochtonen": Belgische jeugdtrainer ontslagen na racistische oproep op sociale media

Een jeugdtrainer van Nielse SV is ontslagen vanwege racisme. Hij plaatste een bericht op Facebook waarin hij een oproep deed om jeugdspelers te vinden. "Wel liefst momenteel blank, geen allochtonen", klonk het in zijn post.

Door een oproep op Facebook te lanceren, schreef de trainer een volledig ongepast bericht terwijl hij op zoek was naar spelers. Het incident is gemeld bij het bondsparket door Voetbal Vlaanderen.

"Voor het seizoen 2025/2026 is Nielse op zoek naar een 7-tal spelers en 2 doelmannen (2011 / 2012) voor U15 die een meerwaarde zijn en respect tonen aan de club en trainer. Wel liefst momenteel blank , geen allochtonen", schreef de coach letterlijk op Facebook.

De post is inmiddels verwijderd van het sociale netwerk, maar dergelijke uitspraken zijn natuurlijk niet onopgemerkt gebleven bij de club die heeft besloten te reageren. "Wij willen u informeren dat de jeugdtrainer in kwestie per direct is ontslagen vanwege racistische uitlatingen op sociale media. Dit gedrag wordt niet getolereerd binnen onze club, aangezien wij staan voor respect, inclusiviteit en gelijkheid", klinkt het bij de club.

Waarden die belangrijk zijn voor Nielse SV: "Dit besluit is genomen om een veilige en respectvolle omgeving voor al onze leden en staf te waarborgen. Wij blijven ons inzetten voor de waarden die onze club vertegenwoordigen."

Bij VRT reageerde ontslagen jeugdtrainer al. "Na een discussie over de organisatie van de jeugdploegen voor volgend seizoen zei de voorzitter me vanmorgen dat ik zelf extra spelers mocht zoeken, en dat het niet te veel allochtonen mochten zijn. Ik vind het geen racistische oproep, maar ik had dat van die allochtonen er niet moeten inzetten. Het moest van de voorzitter."