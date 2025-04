Wordt het 1 op 27? Anderlecht moet nu ook punten pakken tegen de topclubs

Eén op 24. Anderlecht pakte slechts één punt uit 24 tegen de top 3 dit seizoen. Zijn er überhaupt redenen om te hopen op verbetering?

Besnik Hasi heeft het zelfrespect teruggebracht in dit team

Of in ieder geval, als het geen zelfrespect is, dan op zijn minst wat eigenwaarde. In het verleden leken de spelers van Anderlecht zich tevreden te stellen met weinig, zich te verschuilen achter een vermeende jeugdigheid of enkele geslaagde fases hier en daar die "optimistisch stemden" voor de toekomst.

Tegen KRC Genk volgde er, ondanks het beste RSCA dat we in lange tijd hebben gezien en vooral het beste Anderlecht tegen de top 3 van dit seizoen, een nederlaag. En terwijl de paars-witten van Brian Riemer (of zelfs van David Hubert) tevreden hadden kunnen zijn met "het ziet er veelbelovend uit", was de sfeer niet geweldig. Dendoncker was openlijk teleurgesteld, Besnik Hasi bekritiseerde zijn spelers niet, maar hield de druk erop. Het zelfrespect is terug, dat is een vooruitgang.

De verdediging zal het moeilijk hebben tegen Ivanovic-David-Khalaili

Met meer eigenwaarde of niet, het zal moeilijk zijn om ernstige problemen te vermijden in het Dudenpark. Tegen een Tolu die niet zijn beste match speelde, was Lucas Hey redelijk solide op zondag, maar Promise David is in zeer goede vorm, beweeglijker, en omringd door andere spelers in vorm.

We hebben al medelijden met Adryelson, Ndiaye en Augustinsson die het grootste deel van hun tijd Khalaili en Ivanovic zullen moeten achtervolgen. Coosemans zal zijn handen vol hebben, en zijn vorm is een van de redenen om te hopen dat de paars-witte verdediging niet te veel zal wankelen.

Thorgan Hazard op de bank?

Tegen Genk heeft Hasi zijn middenveld in evenwicht gebracht na 45 minuten. Yari Verschaeren moest van het veld, maar dat was om fysieke redenen. Anders werd Thorgan Hazard misschien gewisseld bij rust, want de Rode Duivel voldeed weer eens niet aan de verwachtingen en werd nadien in de 66e minuut van het veld gehaald.

In het Dudenpark zal hij misschien niet eens beginnen. Het duo Dendoncker-Ashimeru zou kunnen werken of, zo niet, een trio Dendoncker-Verschaeren-Stroeykens. Het probleem bij Thorgan Hazard lijkt mentaal te zijn, en dit Anderlecht heeft spelers nodig die vertrouwen hebben.