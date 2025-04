KV Mechelen moet enkele defensieve sterkhouders missen tegen OHL, maar ziet publiekslieveling wel terugkeren

KV Mechelen wil zondag tegen OH Leuven zijn ongeslagen reeks verder uitbouwen naar vijf wedstrijden. Echter, Malinwa moet het wel doen zonder twee belangrijke spelers: Ahmed Touba en Daam Foulon.

Touba, die vorige week in de tweede helft tegen Dender uitviel, heeft last van een verrekking in de quadriceps en zal twee tot drie weken niet beschikbaar zijn. "Hij voelde iets in zijn bovenbeen, een verrekking bleek achteraf", legde coach Vanderbiest uit in De Gazet van Antwerpen.

Ook Foulon, die nog niet in actie kwam tijdens de Europe Play-offs, blijft buiten strijd door een scheurtje in de kuitspier. De hersteltijd van Foulon is onduidelijk, maar volgens Vanderbiest kan het langer duren.

"Voor Foulon kan het weleens langer duren, het zal nipt worden voor hem. Met een scheurtje moet je opletten, hé." Vanderbiest benadrukte ook dat Foulon, ondanks zijn transfer naar Antwerp, altijd zal spelen als hij fit is.

Benito Raman is weer fit om te scoren

Ondanks enkele afwezigen kan KV Mechelen opnieuw rekenen op hun topschutter. Benito Raman, die tegen Dender uit voorzorg niet speelde, is weer volledig fit.

Ook Toon Raemaekers en Bas Van den Eynden, die vorige week niet in de selectie zaten, zijn weer speelklaar. Mory Konaté, die vorige week inviel, is ook een optie voor in de defensie.