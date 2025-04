🎥 Rode Duivels laten van zich horen en pakken gouden driepunter ondanks weerstand van ex-Club Brugge speler

Rode Duivels Openda en Vermeeren waren vrijdagavond de uitblinkers bij Leipzig. De wedstrijd tegen Wolfsburg eindigde in een belangrijke 2-3 overwinning.

Wanneer Lois Openda en Arthur Vermeeren de touwtjes in handen nemen, kan RB Leipzig glimlachen. Openda, altijd scherp, opende de score al na elf minuten met een schot van buiten het strafschopgebied.

⚽️ GOAL: Openda

🇩🇪 Wolfsburg 0-1 RB Leipzigpic.twitter.com/GgIxRoAISl — Goals Xtra (@GoalsXtra) 11 april 2025

Vervolgens was het de beurt aan Vermeeren om een beslissende pass te geven aan Xavi Simons voor de 0-2. Twee Belgen, twee beslissende acties, waardoor Leipzig de leiding nam voor de rust.

De tweede treffer van Xavi Simons in de tweede helft was een logisch vervolg op het spelbeeld. Fischer bracht de spanning even terug met de aansluitingstreffer in minuut 58, waarna ex-Club Brugge-speler Skov Olsen de 2-3 binnentrapte. Maar het bleek te laat. Ondanks de steun van het publiek in de Volkswagen Arena, ontbrak de tijd om het tij nog te keren.

Voor de twee Rode Duivels leverde de wedstrijd een opsteker op. Openda hervindt stilaan zijn vertrouwen, terwijl Vermeeren zijn trainer opnieuw wist te imponeren.

Dankzij deze 2-3 overwinning behouden Openda, Vermeeren en co hun vierde plek, wat goed is voor het laatste ticket richting de Champions League.