Bernd Storck wil niets weten van 'makkelijk' programma: "Ik heb mijn jongens serieus gewaarschuwd"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk heeft onder Bernd Storck een goede start gemaakt in de Relegation Play-offs. Met 4 op 6 in de eerste twee wedstrijden is het geloof in het behoud terug, maar de Duitse trainer waarschuwt zijn spelers voor gemakzucht.

Waar het team een paar weken geleden nog bijna gedegradeerd leek, heeft de nieuwe coach het vertrouwen teruggebracht. De winst tegen STVV was volgens Storck een keerpunt. “Die zege op het veld van STVV was voor ons levensbelangrijk. We moesten hen onder druk zetten, en dat is gelukt. De stress neemt serieus toe bij hen en dat hebben we de laatste dagen duidelijk gezien”, vertelt Storck in Het Nieuwsblad. De achterstand op de veilige plaats van Cercle Brugge is nu zes punten. erwijl KVK nog twee keer speelt tegen het al gedegradeerde Beerschot, treffen Cercle twee keer STVV. Beerschot niet onderschatten Toch waarschuwt Storck dat dit geen garantie is voor zes punten. “Beerschot heeft niets meer te verliezen en wil zich tonen. Op Cercle deden ze dat vorig weekend al. Ik heb mijn jongens serieus gewaarschuwd.” Storck denkt zelfs dat de wedstrijd tegen Beerschot moeilijker kan zijn dan de recente overwinning op Sint-Truiden. “Gemakkelijk wordt het absoluut niet tegen Beerschot. We zullen opnieuw gretig moeten zijn en moeten knokken voor de drie punten.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (12/04).