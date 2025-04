RWDM moet alles op match tegen Zulte Waregem zetten: "De doelman van Lommel heeft de wedstrijd van zijn carrière gespeeld"

RWDM kon gisterenavond promoveren naar de eerste divisie als ze Lommel zouden verslaan, maar... ze verloren. De spelers waren teleurgesteld maar willen hun hoofd omhoog houden en volgende week de promotie afdwingen tegen Zulte Waregem.

RWDM heeft ook zijn tweede kans op promotie naar 1A laten liggen. Na het gelijkspel tegen Patro vorige week volstond een overwinning tegen Lommel om het langverwachte feest los te barsten, maar het liep opnieuw fout. De teleurstelling bij spelers én supporters was groot. Vuurwerk was al afgestoken, maar bleef zonder bijpassende climax.

“We hadden de wedstrijd goed voorbereid en kregen kansen genoeg, maar maakten ze niet af", zuchtte Gaëtan Robail na afloop. “Na dat tegendoelpunt kregen we een mentale tik. We slaagden er niet in om het tempo op te voeren, om het stadion helemaal mee te trekken. Iedereen wilde feestvieren… We moeten ons excuseren. Gelukkig hebben we nog één match.”

Of de druk dan toch te groot werd? Robail nuanceert. “Er was druk, natuurlijk. Dat is normaal in deze fase van het seizoen. We hebben een jonge ploeg, niet iedereen is gewend aan dit soort wedstrijden. Maar er is geen reden tot paniek. We gaan vandaag al weer aan het werk. Hoofd omhoog.”

Ook Sambu Marsoni voelde dat zijn team geen complete offday kende. “We hebben genoeg gebracht om te scoren, zeker in de tweede helft. Maar hun doelman speelde gewoon de match van zijn leven. Dat gebeurt in voetbal. Eén match rest ons nog, een finale. We moeten die tweede helft herhalen.”

RWDM kreeg nochtans kansen genoeg. Een bal op de lat, een afgekeurde treffer, en een doelman van Lommel die als een muur in de weg stond. “Het zat vandaag niet mee", aldus Marsoni. “Lommel had niks meer te winnen, en speelde dus bevrijd. Maar wij kenden de inzet al van bij het seizoensbegin.”

RWDM leed zo zijn eerste nederlaag van 2025. “Een koude douche,” erkent Marsoni. “Maar nu is het aan ons om recht te veren. We moeten deze teleurstelling snel vergeten en alles zetten op die laatste match. Alles blijft mogelijk.”