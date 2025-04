KBVB slaat nieuwe richting in: "Hebben we de juiste keuzes gemaakt wat betreft Garcia en Mannaert?"

Eind april wordt het vertrek van Manu Leroy, directeur marketing en communicatie, en HR-directeur Sylvie Marissal bij de Belgische Voetbalbond officieel bevestigd. Benjamin Vasseur, bestuurslid van de KBVB, gaf ons een exclusief interview waarin hij de toekomst van de bond bespreekt.

De Belgische Voetbalbond heeft de laatste jaren te maken gehad met een flinke mate van instabiliteit. In april 2023 werd CEO Peter Bossaert ontslagen, waarna Piet Vandendriessche hem in januari 2024 verving, maar ook deze laatste verliet de bond in augustus. Tussen deze vertrekkende figuren door was Manu Leroy, directeur marketing en communicatie, interim-CEO van november tot januari.

Nu is het opnieuw Manu Leroy die eind april de deur uit zal gaan. Leroy, die sinds 2019 bij de KBVB werkt, volgt daarmee het pad van Franky Vercauteren en Domenico Tedesco, die aan de sportieve kant vertrokken, terwijl Vincent Mannaert als technisch directeur werd aangesteld. De Belgische Voetbalbond wil nu rust en stabiliteit brengen.

Belangrijkste doel van de Belgische Voetbalbond

"We moeten ons ook realiseren dat de Belgische Voetbalbond bezig was met het veranderen van het businessmodel, in een overgangsfase. Na het vertrek van onze CEO was het logisch dat er nog meer vertrekken zouden volgen. Deze mensen die hun functie verlaten, blijven ook verbonden aan positieve zaken", vertelt Benjamin Vasseur, bestuurslid van de bond, aan ons.

"Deze veranderingen markeren het begin van een nieuw hoofdstuk voor de bond, net zoals met de Rode Duivels. Instabiliteit was onvermijdelijk, maar het gaat er niet om schuldigen aan te wijzen. We erkenden dat we in een moeilijke fase zaten, maar nu werken we eraan om ons weer op te richten."

De resultaten van de Rode Duivels hebben natuurlijk invloed op de rust in de Raad van Bestuur in dat opzicht. "De Nations League A was uiteraard belangrijk om tegen topploegen te spelen, ook al heeft Liga B ook grote teams, zoals Turkije bijvoorbeeld, wat een uitverkochte wedstrijd zou zijn geweest. Maar dit scenario was ideaal", geeft Benjamin Vasseur toe.

De terugwedstrijd zorgde echt voor een enthousiasme dat we al lang niet meer hadden gezien bij de nationale ploeg. "Het is een opluchting om zo te kunnen meeleven. Want het is onvermijdelijk: als bestuur stel je je vragen na de heenwedstrijd. Hebben we de juiste keuzes gemaakt wat betreft Garcia, Mannaert...? Maar bij de terugwedstrijd kregen we daar antwoorden op."

Nu wil de KBVB rustig heropbouwen. "We zijn bezig met een nieuw financieel businessmodel, waar we al maanden aan werken. Stabiliteit in het bestuur is cruciaal, want we werken nu met respect en positieve sfeer samen. De beslissingen zijn genomen, nu moeten we ze uitvoeren."