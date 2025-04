📷 Westerlo en Charleroi steunen ex-spits in strijd tegen kanker: voormalige topschutter krijgt warm onthaal in Kempen

Vrijdagavond gaf Toni Brogno de aftrap voor de wedstrijd tussen Westerlo en Charleroi in het Kuipje. De voormalige topschutter, die zowel voor Westerlo als Charleroi speelde, werd hartverwarmend gesteund door het publiek in zijn strijd tegen leverkanker.

Sinds eind november 2023 werd Brogno geconfronteerd met de diagnose leverkanker. De operatie die volgde bracht geen definitieve oplossing, en sindsdien strijdt hij met volharding en moed tegen de ziekte.

Ondanks zijn fysieke problemen heeft de voormalige spits de kracht gevonden om toch de aftrap te geven tussen zijn voormalige clubs. Het moment werd dan ook met een warm applaus ontvangen door beide supporterskernen.

Begin deze eeuw was Brogno een vaste waarde bij de Kemphanen, waar hij maar liefst 71 keer scoorde in 162 wedstrijden. Later, bij Charleroi, was hij goed voor 12 doelpunten in 72 wedstrijden.

Clubicoon

Op de officiële kanalen van Westerlo benadrukten de Kemphanen het belang van Brogno voor de club. “Toni was niet zomaar een speler, hij was onze topschutter, publiekslieveling en een echte strijder op het veld."

"Vandaag toont hij nog meer kracht in zijn strijd tegen leverkanker. En allemaal samen tonen we dat hij er niet alleen voor staat”, klinkt het op de officiële kanalen van Westerlo.