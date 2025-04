Besnik Hasi heeft twee jonge gasten die staan te trappelen en die hun kansen gaan krijgen: "Een mooi voorbeeld van het DNA van de club"

Anderlecht-coach Besnik Hasi ziet stilaan hoe twee jonge talenten zich opwerken richting het eerste elftal. Afgelopen weekend kreeg de amper 16-jarige Nathan De Cat zijn eerste speelminuten.

“Als je die gast ziet, dan is hij precies twee meter", glimlacht Hasi. “Hij heeft talent, présence, body… Maar we mogen niet vergeten dat hij pas 16 is.” De Cat maakte indruk bij de RSCA Futures, waar hij als middenvelder al grote stappen zette.

“We moeten opletten dat we niet te veel druk op zijn schouders leggen", benadrukt Hasi. “Ik had hem liever gebracht met een voorsprong of in een match die we zouden winnen. Maar ja. Hij heeft het goed gedaan, zonder meer. Er wacht hem een mooie toekomst, als we het juiste tempo aanhouden.”

De doorstroming van eigen jeugd blijft volgens Hasi essentieel voor Anderlecht. “De jeugdschool van Anderlecht moet zo’n talenten blijven ontwikkelen. Dat is altijd zo geweest, dat zit in het DNA van deze club", stelt de coach. “De Cat is daar opnieuw een mooi voorbeeld van.”

Ook over de jonge Elyess Dao is Hasi voorzichtig positief. De Franse aanvaller kwam in januari over en maakt momenteel zijn minuten bij de RSCA Futures. “Dao traint met de A-kern, maar speelt nog bij de beloften. Vorige week heb ik hem bezig gezien tegen Lokeren-Temse. Hij heeft snelheid, actie… Een beetje zoals Amuzu in het begin.”

Toch is het nog afwachten wanneer Dao effectief zijn debuut zal maken bij het eerste elftal. “Hij komt uit de Franse tweede klasse en speelde daar zelden volledige wedstrijden", legt Hasi uit. “Hij heeft dus wat tijd nodig om zich aan te passen aan ons ritme.”

De coach sluit echter niet uit dat ook Dao snel op het hoogste toneel verschijnt. “Het kan goed dat hij in de komende weken minuten gaat maken. Maar net als bij De Cat willen we niets forceren. Talent is er, maar de stap moet op het juiste moment gezet worden.”