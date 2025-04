"De redder van het seizoen van United": Engelse media vol lof over voormalige Anderlecht-speler

Terwijl velen kritiek hadden, begint Joshua Zirkzee zich een plek te veroveren bij Manchester United. De reacties van de Engelse pers getuigen hiervan.

Manchester United speelde donderdag tegen Olympique Lyon in de kwartfinale van de Europa League. Joshua Zirkzee kwam na 63 minuten op het veld. De voormalige Anderlecht-speler leek zelfs de overwinning voor zijn team veilig te stellen met een doelpunt in de 88e minuut voordat Rayan Cherki in blessuretijd de stand gelijk trok (2-2).

De prestatie van de voormalige Anderlecht-speler is echter niet onopgemerkt gebleven. De Engelse pers is enthousiast, te beginnen bij The Sun: "Wie had kunnen voorspellen dat de Nederlandse aanvaller de redder van het seizoen van United zou zijn, nadat hij aan het begin van het jaar werd uitgefloten door zijn eigen supporters."

The Guardian blijft rustiger en beschrijft het gewoon: "Leny Yoro maakte 1-1 gelijk voordat Joshua Zirkzee leek te zorgen voor een overwinning, door in de 87e minuut een perfecte voorzet van Bruno Fernandes binnen te koppen."

Bij Manchester Evening News kreeg hij een beoordeling van 8 op 10. "Hij scoorde wat het winnende doelpunt had moeten zijn", schrijft het medium. De Daily Express geeft dezelfde beoordeling en spreekt van "een beslissende invalbeurt."

Zirkzee reageerde na afloop ook nog zelf. "Het is geen slecht resultaat, het doet gewoon pijn om zo laat een doelpunt tegen te krijgen. Zo gaat het soms. We moeten verder gaan en denken aan de volgende wedstrijd."