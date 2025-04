Paul Van Himst laat van zich horen vlak voor Brusselse derby: "Dat zou Anderlecht kunnen herlanceren"

Paul Van Himst, een legende van Anderlecht, kijkt bezorgd naar de situatie van de club. Van Himst hoopt dat Anderlecht de juiste stappen zet, vooral met de derby tegen Union voor de boeg.

Van Himst maakt zich zorgen over de vele veranderingen bij zijn Anderlecht. "De fans lijden, en ik ook. Om te hopen dat we opnieuw prijzen kunnen pakken, moeten we er eindelijk in slagen om een stabiel elftal te vormen. En al die veranderingen op alle niveaus binnen de club. Dat mag ook eens stoppen. Enkel stabiliteit zal Anderlecht redden", vertelt de clubicoon in Het Laatste Nieuws.

Van Himst maakt zich ook zorgen over de fysieke conditie van de Anderlecht-spelers. Hij maakt ook graag de vergelijking met andere clubs al Union en Club Brugge, die volgens hem een betere basis hebben.

"Vorig jaar verloren ze de titel in één wedstrijd tegen Club Brugge, en ik denk dat ze tegen Racing Genk hadden gewonnen als Dolberg had gescoord. Union en Club Brugge hebben ook veel gewisseld van coach, maar zij hebben een solide structuur en een goede basis."

Ondanks alles gelooft Van Himst dat Anderlecht niet kansloos is tegen Union. "Mochten ze geen reactie getoond hebben tegen Genk na hun wedstrijd in Brugge, had ik wel gezegd dat het seizoen voorbij was. Voor mij is Anderlecht nog steeds de eerste club in Brussel. Al moeten ze dat dringend nog eens tonen.”

Alles voor de beker?

Ook al is de titel waarschijnlijk niet meer mogelijk voor Anderlecht, de Beker van België biedt nog een kans op een prijs. "In de bekerfinale geef ik hen niet veel kans tegen Club, ook al weet je het nooit in één wedstrijd. Een trofee zou Anderlecht kunnen herlanceren, hé. Dat en stabiliteit", besluit de Anderlecht-legend.