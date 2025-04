Jonge middenvelder moet binnenkort de nieuwe publiekslieveling worden van Anderlecht, al zat hij wel bijna bij de concurrentie: "Als zo'n man je belt en in je gelooft, da's supergaaf"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cedric Hatenboer, momenteel nog middenvelder van Excelsior Rotterdam, kijkt uit naar zijn overstap naar Anderlecht deze zomer. De jonge Nederlander wordt al vergeleken met grote Nederlandse spelers, zoals Frenkie de Jong en Jerdy Schouten.

Excelsior staat op het punt te promoveren naar de Eredivisie, en Hatenboer hoopt het seizoen goed af te sluiten. "Het zou geweldig zijn om afscheid te nemen met een promotie, ja. Een jong team, goed voetbal. Dat zou een enorm feest zijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hatenboer wordt vaak vergeleken met topspelers, wat hij alleen maar leuk vindt. Toen er deze winter veel interesse in hem was, stond Hatenboer wel even versteld.

"Er was veel belangstelling, ja. Maar je hebt ook clubs die dan gewoon bellen omdat al die andere clubs interesse tonen. Om te kunnen zeggen: 'Wij hadden hem ook in het vizier.' Anderlecht was er al héél vroeg bij en bracht ook het eerste bod uit."

Interesse vanuit Antwerp

Zo was er ook interesse vanuit Antwerp. "Marc Overmars belde mijn makelaar en vroeg om mij te spreken. Overmars is een legende. Als zo’n man je belt en in je gelooft: da’s supergaaf."

Toch was zijn keuze snel duidelijk. "In mijn hoofd was de keuze voor Anderlecht al gemaakt", voegde hij eraan toe.