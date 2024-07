Anderlecht-coach Brian Riemer heeft grote verwachtingen van een van zijn spelers: "Dit kan zijn seizoen worden"

Anderlecht bereidt zich voor op haar eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Die wordt zaterdagavond thuis tegen STVV afgerond.

Bij Anderlecht verliep nog niet alles zoals verwacht tijdens deze zomermercato. Enkel Jan-Carlo Simic kwam toe als nieuwkomer, terwijl de club op enkele posities zeker nog versterking nodig heeft.

Maar een goede spits heeft Brian Riemer al met Kasper Dolberg. De Deense coach had erg mooie woorden voor zijn landgenoot en legt er meteen al wat druk op.

"Jullie moeten de situatie van Dolberg goed begrijpen", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Vorig seizoen kwam Kasper hier toe na één van de donkerste periodes in zijn carrière. Hij had moeilijke jaren gekend bij Nice, hij had fysieke en medische problemen."

"Als je dan verwacht dat hij meteen alles kapot zou spelen. Ik weet dat hij 20 goals wilde maken en Kasper eindigde met 15 treffers. Wat ook al niet slecht is. Maar dit seizoen kan het seizoen van Dolberg worden."

"Hij is heel hongerig om iedereen - ook zichzelf - te bewijzen tot wat hij in staat is", aldus Riemer. Dolberg scoorde afgelopen seizoen 15 doelpunten in 42 wedstrijden.