Pikante transfer in de maak? "Rivaal van AS Roma denkt aan Mile Svilar"

Mile Svilar kende andermaal een sterk seizoen bij AS Roma. De hoofdstedelingen willen zijn contract maar wat graag openbreken om geïnteresseerde teams af te schrikken. Ze kunnen best snel zijn, want er zijn voldoende gegadigden. Zelfs een rivaal uit de Serie A denkt aan de Servische doelman.

In een recordtempo heeft Mile Svilar zich in de harten van de AS Roma-fans gespeeld. Het voormalig jeugdproduct van Anderlecht heeft lang moeten wachten op zijn kans, maar is nu niet meer weg te denken uit het elftal van Roma. En dus willen de Romeinen zijn contract graag openbreken. Alleen zou dat makkelijker gezegd zijn dan gedaan. Svilar wil naar verluidt namelijk minstens een verdubbeling van zijn huidige salaris, 1,6 miljoen euro, voor hij akkoord zou gaan met een nieuwe overeenkomst. Bij AS Roma lijken ze niet meteen geneigd om zomaar aan Svilars eisen te voldoen. Toch letten ze maar beter op, want er liggen kapers op de Italiaanse kust. Transfer naar San Siro? Zo zou AC Milan denken aan Svilar. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Bij Milan vrezen ze een vertrek van eerste doelman Mike Maignan. Die staat in de belangstelling van Chelsea. Als het daadwerkelijk tot een transfer komt, wil Milan er alles aan doen om Svilar naar San Siro te halen. Svilar heeft nog een contract tot 2027. Naast Milan is er ook interesse uit Engeland, waar Manchester United speurt naar een nieuwe doelman. Ook Bayern München zou geïnteresseerd zijn in de Servische doelman.