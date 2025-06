'Fans kijken angstvallig toe: vertrekt Timmy Simons bij Westerlo?'

Timmy Simons heeft een bewogen eerste seizoen achter de rug als coach van Westerlo. De ploeg eindigde op de tweede plaats in de Europe Play-offs.

Timmy Simons was trots op de tweede plek van Westerlo in de play-offs. Hij had veel lof voor zijn spelers die het hele jaar door hard gewerkt hadden.

Westerlo wou voor een aanvallende speelstijl gaan, maar Simons erkende dat het soms moeilijk was om tegen sterke tegenstanders kansen te creëren.

Toch bleef hij vasthouden aan een positieve en attractieve voetbalfilosofie, waarbij het team altijd uitging van eigen sterkte. De reguliere competitie werd afgesloten met eennegende plaats.

Dit was lager dan de verwachtingen van het bestuur, waardoor er intern stemmen opgingen om de samenwerking met Simons te heroverwegen.

Het Nieuwsblad meldt vandaag dat de kans er nog altijd is dat Simons deze zomer vertrekt bij Westerlo. Er zijn verschillen in visie tussen Simons en het bestuur, en werd er in de kleedkamer gemord over de communicatie, die moeizaam verliep.

Een eerste signaal in die richting is het feit dat physical coach Damien Broothaerts zou vertrekken. Simons bracht hem een jaar geleden zelf mee van Dender...