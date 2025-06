De Rode Duivels beginnen nog maar aan hun kwalificatie, maar deze landen zijn al zeker van WK-deelname

Vrijdagavond spelen de Rode Duivels hun eerste kwalificatiewedstrijd met het oog op de WK van volgende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Noord-Macedonië is de tegenstander in het bloedhete Skopje. Sommige landen wisten zich alvast te plaatsen voor het eindtoernooi.

Hoe zal Rudi Garcia zijn jongens opstellen in Skopje om Noord-Macedonië opzij te zetten? Op die vraag hebben we nog geen definitief antwoord. Hoe dan ook zal niets minder dan winst volstaan voor de Rode Duivels. In een groep met verder nog Wales, de tegenstander van maandag, Kazakhstan en Liechtenstein mag de kwalificatie niet ontglippen. En dan zijn de Belgen er voor het vierde WK op rij bij. Andere teams konden zich alvast kwalificeren voor de eindronde van volgende zomer. Zo had Oezbekistan genoeg aan een doelpuntenloos gelijkspel tegen de Verenigde Arabische Emiraten om deelname aan het WK af te dwingen. Voor de Oezbeken is het de allereerste keer dat ze deel zullen nemen aan een wereldkampioenschap. Het WK van 2026 zal het eerste zijn met 48 ploegen in plaats van 32. Dat maakt dat de mindere goden van het mondiale voetbal zich makkelijker kunnen plaatsen. Oezbekistan, met Manchester City-verdediger Abdukodir Khusanov 90 minuten tussen de lijnen, profiteert meteen van die uitbreiding. Naast Oezbekistan hebben ook Zuid-Korea en Jordanië zich weten te plaatsen voor de wereldbeker. Ook voor Jordanië zal het de eerste keer zijn dat ze te zien zijn op een WK-eindronde. Daarnaast zijn ook Nieuw-Zeeland, Argentinië en gastlanden Canada, Mexico en de Verenigde Staten zeker van deelname.