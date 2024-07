Done deal: Belgische promotiekandidaat zet ambitie kracht bij met alweer een miljoenentransfer

Lommel SK heeft opnieuw beet. De club die eigendom is van de City-group had zijn zinnen gezet op de 17-jarige Faniel Tewelde van de Noorse club Odds BK en het heeft nu een miljoenenakkoord gevonden.

Lommel aasde al een tijdje op de speler, maar de eerste aanbiedingen werden aanvankelijk afgewezen. De Limburgers lieten er niet bij en bleven dus aandringen. Dat heeft nu opgeleverd, want de transfer is in kannen en kruiken.

Tewelde heeft dit seizoen indruk gemaakt in de Eliteserien met dertien wedstrijden en drie doelpunten voor Odds BK. Ondanks zijn jeugdige leeftijd - de speler is nog steeds maar amper 17 - toont hij een aanzienlijk potentieel.

Odds BK bevindt zich momenteel in de onderste regionen van de Eliteserien en stond wel open voor een verkoop van hun sterkhouder met een marktwaarde van zo'n 2,5 miljoen euro. Hij tekende voor drie seizoenen.

Tewelde klaar voor zijn avontuur

Faniel Tewelde zelf is ook heel tevreden met zijn nieuwe bestemming: "Ik ben vandaag aangekomen in Lommel en heb het stadion al gezien en de spelers ontmoet. Ik ben enthousiast om te beginnen! Ik hoop samen met de fans veel mooie momenten te beleven op de Gestelsedijk."

Uiteraard is het al lang niet meer de eerste keer dat Lommel uitpakt met een miljoenendeal. De City Group investeerde al meerdere keren in jong talent om hen daarna in Limburg te stallen. Benieuwd of ook Tewelde helemaal aan de oppervlakte zal komen.