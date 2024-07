Gaat Brian Riemer nog voor een grote verrassing zorgen? "Tot dan sluiten we geen enkele deur"

Anderlecht is nog volop bezig op de transfermarkt. De club is nog op zoek naar een nieuwe doelman, al kan het nu zomaar zijn dat Colin Coosemans de nieuwe nummer één wordt bij paars-wit.

Het is geen geheim meer dat Anderlecht nog op zoek is naar versterking achteraan en in doel. Kasper Schmeichel tekende bij Celtic terwijl Koen Casteels voor een avontuur in Saudi-Arabië koos.

Dus voorlopig is er nog geen nieuwe vaste doelman gevonden. Dat wil zeggen dat Colin Coosemans het even moet overpakken. Maar kan hij ook eerste doelman worden?

"Het simpele antwoord op die vraag is: ja", vertelde Riemer bij Het Nieuwsblad. "In onze stijl van spelen is het heel belangrijk dat we een meevoetballende keeper hebben."

"Jongens die comfortabel zijn met de bal aan de voet. Coosemans is zo’n doelman en hij gaf ons spel tijdens de voorbereiding een extra dimensie door mee te voetballen", gaat de coach van paars-wit verder.

"De volgende weken zal moeten blijken hoe alles zich ontwikkelt, ook na de vriendschappelijke partijen. Coosemans komt in aanmerking om nummer één te zijn, maar tot de transfermarkt sluit op zes september sluiten we geen enkele deur", besluit Riemer.