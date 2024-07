Domper voor Beerschot met oog op eerste competitiewedstrijd tegen OH Leuven

Beerschot speelt zaterdag haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen OH Leuven. De club zal het zonder twee aanwinsten moeten doen.

Beerschot was al best actief op de zomermercato. Er werden spelers gekocht, maar de club besloot ook om spelers die ze al gehuurd hadden, definitief over te nemen.

D’Margio Wright-Philips was er zo eentje van. Hij werd afgelopen seizoen door Stoke City uitgeleend aan de club en deze zomer transfervrij overgenomen.

De aanvaller was in 15 wedstrijden goed voor 5 doelpunten in de CPL afgelopen seizoen. Beerschot was dan ook erg blij dat ze hem definitief over konden nemen.

Alleen is er een klein probleem met oog op de wedstrijd tegen OH Leuven. Zijn werkvergunning is nog niet in orde, meldt Gazet van Antwerpen.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor Ewan Henderson. Hij speelde afgelopen seizoen bij KV Oostende, en kwam deze zomer bij Beerschot terecht. De twee zullen dus niet mee kunnen spelen.