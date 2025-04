Coen prijst opkomend talent voor zijn kans bij de hoofdmacht van RSCA, maar baalt van de gevolgen voor zijn eigen team

RSCA Futures heeft opnieuw verloren, dit keer met 0-2 van Lokeren-Temse. De afwezigheid van Nathan De Cat, die werd opgenomen in de A-kern van RSCA, maakte de nederlaag extra zwaar voor het team van Jelle Coen.

De wedstrijd tegen Lokeren-Temse begon slecht voor RSCA Futures. Marco Kana, die de aanvoerdersband van De Cat had overgenomen, maakte een zwakke terugspeelbal die zijn doelman Timo Schlieck verraste. Deze blunder leidde meteen tot de 0-1 voor Lokeren-Temse en zette de toon voor een moeilijke middag.

Coach Jelle Coen moest zijn opstelling aanpassen door het vertrek van De Cat. In de verloren wedstrijd tegen KRC Genk maakte De Cat zijn JPL-debuut in het eerste team, maar het was een korte invalbeurt in de 89ste minuut.

Trainer Jelle Coen gaf in De Gazet van Antwerpen aan dat het gemis van De Cat zeer voelbaar was. “Nathan had grote stappen gezet, zowel op het veld als in de kleedkamer. Kortom, hij werd een volwassen kerel."

De nederlaag tegen Lokeren-Temse is opnieuw een stap achteruit voor RSCA Futures, die nu op een dertiende plaats staan. Toch blijft Coen geduldig.

"Uiteraard weegt het op de resultaten van RSCA Futures wanneer bepalende spelers overgeheveld worden. Maar doorstroming is nu eenmaal de opzet van een opleidingsploeg”, besluit Coen.