Guardiola haalt keihard uit naar United-fans: "Gebrek aan integriteit, klasse, en ze zouden zich moeten schamen"

Phil Foden beleefde een tegenvallende namiddag tijdens de Manchester Derby op Old Trafford. De aanvaller van Manchester City speelde geen sterke partij en werd al in de 57ste minuut naar de kant gehaald voor Jeremy Doku.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Foden tijdens de wedstrijd ook de volle lading van de United-fans. Tijdens de eerste helft was de jonge Engelsman het mikpunt van spot en kwetsende gezangen vanuit de tribunes. City-coach Pep Guardiola reageerde na afloop verontwaardigd op het gedrag van de fans. "Gebrek aan klasse. Maar het is niet United, het zijn de mensen, weet je?", klonk het duidelijk geërgerd.

Guardiola spaarde de kritiek niet. “We zijn zo kwetsbaar, mensen die op het wereldtoneel staan in het wereldvoetbal – managers, eigenaars en voetballers in het bijzonder", zei hij. “Eerlijk gezegd begrijp ik de hoofden van de mensen niet die de moeder van Phil uitschelden.”

Volgens de Spaanse coach getuigt dat gedrag van weinig normen en waarden. “Het is een gebrek aan integriteit, klasse, en ze zouden zich moeten schamen", voegde hij eraan toe. De coach benadrukte dat dit geen probleem is van de club, maar van de individuen die zich zo gedragen.

Sportief werd het ook al geen hoogdag voor Manchester City. De derby eindigde op 0-0 en leverde weinig spektakel op voor de neutrale toeschouwer. City schoot weinig op met het gelijkspel en blijft vijfde in het klassement, net achter Chelsea.

Manchester United klimt dankzij het punt naar plaats dertien, maar de aandacht na de wedstrijd ging vooral naar het respectloze gedrag in de tribunes. De vraag blijft nu of de Premier League of United zelf stappen zullen ondernemen tegen de verantwoordelijke fans.