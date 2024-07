Ivan Leko klinkt om bijzondere reden zeer positief richting eerste competitiematch

Standard opent de competitie zondag op bezoek bij KRC Genk. Ondanks de malaise aan de boorden van de Maas is trainer Ivan Leko bijzonder positief.

Ivan Leko kwam wel heel goed geluimd naar zijn eerste persconferentie van het seizoen. Die deed hij trouwens voor het eerst ook in het Frans.

De Kroaat ziet het helemaal zitten, zo gaf hij ondanks alle zorgen van de club meteen mee. “Ik zit hier met een goed gevoel”, citeert Het Belang van Limburg de persconferentie van Leko.

“Ik ben blij met de nieuwe teamspirit binnen de groep. Iedereen verschijnt hier elke ochtend met een glimlach op de club. Samen doen we er alles aan om de situatie van Standard te verbeteren.”

Met KRC Genk en Club Brugge als eerste tegenstanders is het echter niet gemakkelijk, maar Leko verwacht dat zijn ploeg meteen op de afspraak is. Want uiteindelijk is er nog een bijzondere reden om zeer positief te zijn.

Zijn tegenstanders zijn wellicht ook nog niet helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. “Dat geldt voor veel andere clubs. Als je vijftien spelers verliest, dan is dat voor iedereen moeilijk om op te vangen. We hebben de jonge gasten van SL16, maar zij hebben nog tijd nodig.”

“We halen energie uit de positieve dingen zoals de goede sfeer die er nu heerst op de club. Elke week zullen we een beetje beter worden. Maar zondag staan we voor onze reality check. Dan zullen we zien hoever we staan.”