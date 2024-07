KRC Genk-coach Thorsten Fink bevestigt dat er een 18-jarige zal debuteren tegen Standard, maar zit ook met drie afwezigen

Thorsten Fink heeft bevestigd wie er tussen de palen zal staan bij KRC Genk tijdens de eerste competitiewedstrijd. Mike Penders zal zijn debuut maken tegen Standard.

Er was bij KRC Genk nog onzekerheid over wie er in doel zou starten. Hendrik Van Crombrugge blesseerde zich tijdens de voorbereiding en is pas deze week beginnen meetrainen.

Daarom heeft Thorsten Fink een knoop moeten doorhakken. Hij bevestigde volgens Het Laatste Nieuws dat Mike Penders tussen de palen zal staan.

"Hendrik zou kunnen spelen, maar hij heeft nog een enkele oefenmatch meegedaan", begon hij volgens de krant. "Je weet dat jonge spelers fouten kunnen maken. Voor een doelman is dat nog moeilijker, want als die een fout maakt is het goal."

"Maar de vorige doelman (Vandevoordt n.v.d.r.) was ook 18. Thibaut Courtois is hier eveneens jong begonnen. Dat zijn positieve voortekenen, toch? Mike kende een goede voorbereiding, tegen Feyenoord en Lille keepte hij sterk. Hij heeft ons vertrouwen", gaat Fink verder.

Carlos Cuesta, Mark McKenzie en Bryan Heynen zullen niet spelen. "Spelers die de Copa America hebben gespeeld, hadden mentale rust nodig. Wij hebben in onze voorbereiding ook automatismen ontwikkeld die die gasten nog onder de knie moeten krijgen", besluit de coach.