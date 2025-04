BREAKING: En daar is ontslag nummer 12, STVV neemt afscheid van Felice Mazzu

Felice Mazzu is niet langer coach van STVV. De club maakte donderdag bekend dat de samenwerking met Mazzu stopt.

Het avontuur van Felice Mazzu bij STVV zit erop. De 0-3 thuisnederlaag tegen STVV was de druppel, nadat het spel en de resultaten al een tijdje tegenvielen.

Sportief directeur André Pinto gaf al wat meer uitleg bij het nieuws. "Coach Mazzu heeft het voorbije seizoen alles gegeven voor onze club. Voor de winterstop legde hij met onze ploeg mooi voetbal op de mat", begon hij volgens de clubwebsite.

"Jammer genoeg vertaalde zich dat – mede door externe factoren – niet altijd in resultaten", gaat hij verder. "De jongste maanden werd het spelpeil echter minder."

"Na de afgelopen thuiswedstrijd besloten we, in overleg met de coach, om het roer om te gooien. We zijn Felice Mazzu dankbaar - als coach én als mens - voor zijn inzet voor STVV", besluit Pinto.

Mazzu was sinds 5 september actief als coach bij Sint-Truiden. De club zal de komende weken nog alles op alles moeten zetten om de degradatie te voorkomen. Assistent-coach Frédéric De Meyer leidt vandaag de training. Mazzu is overigens al de 12e coach die dit seizoen werd ontslagen in de Jupiler Pro League.