Hoe STVV zich nu in een nog moeilijker parket heeft gewerkt: chaos (voorlopig?) compleet... Losada als crisiscoach?

Zondagavond bereikte ons al het nieuws dat ze bij STVV een crisisoverleg gingen hebben over de positie van Felice Mazzu. Dinsdag bleef het na dat beraad kalm en leek Mazzu te zullen blijven. En donderdag onderhandelde STVV met andere coaches... Een chaos met mogelijk rampzalige gevolgen.

Om het even duidelijk te stellen: ja, STVV is deze week op zoek gegaan naar een nieuwe coach, maar heeft er tot op het uur van schrijven nog geen gevonden. En dat is een heel ambetante conclusie voor een ploeg die in de situatie van de Limburgers zit. Felice Mazzu werd ontslagen en de club probeert nog met Hernan Losada tot een akkoord te komen, maar hoe moet die op vier wedstrijden tijd het tij volledig keren?

Niemand wil zijn vingers branden

Meerdere coaches - met naam en faam - wilden het risico niet lopen om met STVV te degraderen. Wouter Vrancken, Bernd Hollerbach en Jonas De Roeck bedankten voor de eer. Dat staat immers niet mooi op een cv, zelfs al zijn er maar vier matchen niet meer te spelen, het komt er toch op. En daar wilde niemand zich aan verbranden.

STVV kwam uit bij Hernan Losada, maar na Deinze is de Argentijn voorzichtig geworden. Je zou voor minder. Hij wou garanties en tot nu toe kwamen ze er niet uit. Ook Losada stond niet te springen om het onbekend diepe water te springen. Plus, Losada is geen crisiscoach. Hij is meer een man die iets kan neerzetten op lange termijn.

STVV heeft het laatste half jaar immers wel meer bokkesprongen gemaakt. Die wintermercato is hen inmiddels zuur opgebroken. Met een topschutter - Adriano Bertaccini - die niet als de gelukkigste rondloopt sinds Didier Lamkel Zé geland is.

En dat is ook de schuld van Mazzu, want hij maakte de Kameroener in een week of twee tijd belangrijker dan de man die hem al een heel seizoen punten had opgeleverd met zijn goals. Hoe Mazzu zijn groep heeft aangepakt is één van de dingen die hem door het bestuur verweten worden.

Geen sunshine, lollipops and rainbows

Maar hoe moet het nu verder? Als STVV geen vervanger vindt, heeft het maar twee keuzes: Losada binnenhalen met de garantie dat hij ook volgend seizoen mag blijven ongeacht wat er gebeurt, of een tussenpaus aanstellen.

We kunnen ons voorstellen dat de sfeer op Stayen momenteel immers niet eentje is van 'sunshine, lollipops and rainbows'. Hoe moet je dan nog vier cruciale matchen met de juiste attitude aanpakken? Wat er naast het veld gebeurt, straalt immers ook af op wat erop gebeurt. Vraag dat maar aan elke speler die al in zo'n situatie zat...