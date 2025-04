Marc Brys krijgt kritiek van andere Belg die bondscoach is: "Dan moet je slim zijn en niet zo reageren"

Tom Saintfiet is bondscoach geweest bij heel wat landen, waarvan een groot deel in Afrika. Hij heeft gesproken over de langdurige saga tussen Marc Brys en Samuel Eto'o in Kameroen. Zijn mening is vrij duidelijk.

In april 2024 werd Marc Brys benoemd tot bondscoach van Kameroen door het ministerie van Sport, tegen het advies in van de Kameroense voetbalfederatie en haar voorzitter, Samuel Eto'o.

Sindsdien volgen bizarre gebeurtenissen elkaar op: de ijzige ontmoeting tussen Brys en Eto'o, de Belgische coach die de voormalige aanvaller hard aanpakt over zijn coachingsloopbaan, Eto'o die assistent Joachim Mununga verbiedt, spelers die een video maken waarin ze vragen om hem terug te brengen, ...

Ondanks zijn goede resultaten (zes overwinningen en vier gelijke spelen in tien kwalificatiewedstrijden voor het WK en de Afrika Cup) heeft Marc Brys nooit rustig kunnen werken bij de nationale ploeg van Kameroen.

Tom Saintfiet is het niet eens met Marc Brys

Als er een Belgische coach is die vertrouwd is met Afrikaanse nationale teams, dan is het Tom Saintfiet wel. De in Mol geboren coach heeft een dozijn nationale teams over de hele wereld getraind, waarvan een groot deel in Afrika. Hij leidde onder meer Gambia gedurende zes jaar, waarbij hij het land kwalificeerde voor zijn eerste Afrika Cup... en de kwartfinales ervan.

Tijdens zijn verschijning in het programma Tof Sport, samen met de Walfoot-journalisten Florent Malice en Loïc Woos, sprak Saintfiet zich uit over het conflict tussen Brys en Eto'o. Het is duidelijk dat hij niet helemaal aan de kant van de Belgische coach staat.

"Als de regering en de federatie het niet eens zijn, is er een probleem. En ondanks de ego's, als coach moet je altijd respect hebben voor je voorzitter. De discussie die we op televisie hebben gezien, is niet acceptabel."

"Je kunt Samuel Eto'o niet voor de camera's vragen wat hij heeft gedaan als coach, dat is gek. Hij is de president van de federatie, je moet hem respecteren, hij is je baas. Hij is een groot man in het voetbal, gerespecteerd door het merendeel van het volk in Kameroen, dat van hem houdt."

"Ik respecteer mijn voorzitter in elke federatie. Ik heb conflicten gehad, problemen, maar er is altijd respect. Intern kunnen er discussies zijn, je hoeft niet altijd overal mee akkoord te gaan, maar als er televisie en video's bij betrokken zijn, moet je slim zijn en niet zo reageren", besluit de huidige bondscoach van Mali, die deelneemt aan de Afrika Cup later dit jaar.