Na Fredberg zit nu ook Olivier Renard met complex dossier opgescheept bij Anderlecht: onderhandelingen verlopen stroef

Olivier Renard zit nog steeds met drie Neerpede-boys die nog geen nieuw contract hebben gekregen: Théo Leoni, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens. Vooral dat laatste dossier begint heikel te worden, want Anderlecht staat momenteel niet al te sterk in zijn schoenen.

Stroeykens vertegenwoordigt immers heel wat kapitaal. Gezien zijn ontbolstering, leeftijd en groeimarge wil Anderlecht 20 miljoen euro vangen voor de aanvallende middenvelder. Maar de contractbesprekingen met zijn entourage verlopen moeizaam.

Anderlecht voorzichtig met loonbudget

Stroeykens begint volgend seizoen aan zijn laatste contractjaar en het is een dossier dat eerder al door Jesper Fredberg behandeld werd. De Deen slaagde er niet in om tot een akkoord te komen en het belandde daarna op het bureau van Olivier Renard.

Maar Stroeykens wordt vertegenwoordigd door het gerenommeerde Stellar-managementbureau. Die hebben wereldsterren als Marmoush, Camavinga en Grealish in hun portefeuille steken. En ze weten ook de waarde van hun spelers.

Als Anderlecht tot een akkoord wil geraken, zullen ze dus over de brug moeten komen, maar dat is dubbel. Vanuit het perspectief van Stroeykens en zijn entourage willen ze gerust nog een jaar blijven, maar dan wel aan de juiste loonvoorwaarden.

Verkoop in de zomer ineens broodnodig?

Vanuit het perspectief van Anderlecht willen ze hem zowel graag houden of verkopen als er iemand 20 miljoen geeft. Maar bij Anderlecht houden ze het loonbudget scherp in de gaten en willen ze niet meer te ver gaan. Dat hebben ze geleerd uit het Amuzu-verhaal, die drie keer een loonsverhoging kreeg zonder hem kwijt te geraken.

En dus sleept het nu al een hele tijd aan. Olivier Renard is er al sinds januari mee bezig en hoopt er nog voor het einde van de play-offs uit te geraken. Indien niet, wordt een verkoop deze zomer ineens broodnodig, maar staan ze veel minder sterk in hun schoenen. Een complexe situatie die mogelijk nog even zal aanslepen.