Felice Mazzu reageert meteen op zijn ontslag bij STVV

Felice Mazzu is niet langer coach van STVV, dat maakte de club op donderdag bekend. Mazzu reageerde zelf al kort op het nieuws.

Het loopt de laatste tijd niet zo goed bij STVV. De club haalde de Europe Play-offs net niet, zat met het geval Lamkel Zé, terwijl ook de prestaties tegenvallen.

Na de 0-3 nederlaag tegen KV Kortrijk werd duidelijk dat er iets moest veranderen. Het bestuur zat samen met Felice Mazzu, waarna besloten werd om afscheid te nemen van de coach.

Mazzu reageerde via de clubwebsite zelf al kort op het einde van de samenwerking. "Enerzijds ben ik ontgoocheld dat we ons doel, kwalificatie voor play-off 2, net niet haalden. We zijn sportief niet helemaal beloond voor het harde werk van de voorbije maanden", opent hij.

"Anderzijds ben ik blij dat ik deel heb mogen uitmaken van deze warme traditieclub", gaat Mazzu verder. "Ik hoop voor iedereen – de supporters, het management en de spelers – dat STVV het seizoen op een positieve manier kan afsluiten. Want deze club hoort thuis in eerste klasse."

Voorlopig neemt assistent-coach Frédéric De Meyer over, tot er een nieuwe trainer is gevonden. De Truienaars zouden Hernan Losada nog steeds als topkandidaat zien.