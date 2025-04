Vijf jaar na zijn vertrek bij Anderlecht maakt Alexis Saelemaekers de balans op: "Ik ben een andere voetballer geworden"

Alexis Saelemaekers heeft al veel vooruitgang geboekt sinds zijn vertrek bij Anderlecht. De Rode Duivel is "een andere voetballer" geworden in de Serie A.

In januari 2020, al meer dan vijf jaar geleden, werd Alexis Saelemaekers uitgeleend door Anderlecht aan AC Milan voordat hij enkele maanden later werd gekocht door de Rossoneri. Hij ligt er nog steeds onder contract, al heeft hij wel wat gereisd.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Bologna, waar hij een eerste volledig seizoen in de Serie A kon meemaken, met meer dan 30 wedstrijden op zijn naam. In de zomer keerde de winger terug, maar werd hij meteen opnieuw uitgeleend, dit keer aan AS Roma.

In de Italiaanse hoofdstad is Saelemaekers geen vate basisspeler. Hij heeft 18 wedstrijden gespeeld in de competitie en zeven in de Europa League, wat neerkomt op ongeveer 40% van de speeltijd. De 25-jarige speler heeft sinds zijn vertrek bij Anderlecht heel wat vooruitgang geboekt. Bij RTL Sport sprak hij hierover.

"Italië heeft me veel bijgebracht. Toen ik aankwam, was ik nog steeds een kind op het gebied van voetbalmaturiteit. Ik heb veel geleerd, het is een zeer gesloten, zeer tactische voetbalstijl en elke fout wordt afgestraft. Ik heb geprobeerd hard te werken, goed te luisteren. Ik heb veel zeer goede coaches gehad, zoals Stefano Pioli, Thiago Motta, een beetje Daniele De Rossi en nu Claudio Ranieri."

"Het zijn zeer grote namen in de voetbalwereld, die mij veel hebben bijgebracht zowel op persoonlijk als op voetbalgebied. Je wordt een nieuwe speler, als ik dat zo kan zeggen. Ik ben erg blij dat ik deze stap heb gezet, ik denk dat het een goede beslissing voor mij was en ik voel me hier in Italië echt goed", aldus een Saelemaekers die dus in de zomer naar Milaan terugkeert. Met als doel er deze keer te slagen.