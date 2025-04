Thibaut Courtois is duidelijk over KRC Genk: "Dat is wat de supporters willen zien"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! KRC Genk gaat dit seizoen vol voor zijn vijfde landstitel. Thibaut Courtois supportert in ieder geval mee voor zijn ex-club. KRC Genk staat na twee speeldagen in de play-offs nog steeds alleen op de eerste plaats. De club zal er alles aan doen om haar vijfde landstitel te veroveren. Thibaut Courtois weet hoe het voelt om met Racing Genk kampioen te spelen. Hij had een groot aandeel in de titel van 2011, waarna hij naar Chelsea vertrok. "Ik denk dat het belangrijk is voor een club als KRC Genk om die trofeeën te blijven pakken", zegt Courtois in een interview met DAZN. "Die constante erin te houden, een gezond beleid te voeren en jonge jongens kansen te geven." "Ik denk dat dat is wat de supporters willen zien", gaat de Rode Duivel verder. "Een ploeg die er 100% voor gaat met jongens uit eigen jeugd en andere jongens die naar hier komen en zich Genkie voelen." Iets wat de Limburgers al lange tijd doen, en wat al voor heel wat succes heeft gezorgd. De laatste titel is van 2019 geleden, in 2021 wonnen ze de Beker van België voor het laatst.



