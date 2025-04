Mehdi Bayat spreekt zich uit over eventuele transfer van Daan Heymans naar Racing Genk

Charleroi zal deze zomer enkele sterkhouders zien vertrekken. Mehdi Bayat sprak zich hierover uit bij La Tribune.

Charleroi zal de komende weken nog strijden voor een Europees ticket in de Europe Play-offs. Momenteel staan de Zebra's op de tweede plek daar, net achter KV Mechelen dat even veel punten telt.

Rik De Mil levert goed werk in Wallonië, wat geprezen wordt door Mehdi Bayat. "Hij heeft een heel duidelijke visie van wat hij wil realiseren", opent Bayat bij La Tribune van RTBF. "Het is een harde werker."

"Hij heeft een gezonde werkomgeving gecreëerd waar iedereen precies weet wat hij moet doen. We werken met een strategische lange-termijn visie, ook voor wanneer hij er niet meer is. We proberen goed voetbal te spelen. De wens om mooi spel te produceren is aanwezig", gaat hij verder.

Bayat kijkt ondertussen ook al naar het volgende seizoen, want enkele sterkhouders zullen vertrekken. "Adem Zorgane is al vier jaar bij ons. Op een gegeven moment moet hij vertrekken", zegt hij over zijn sterkhouder.

Bayat wou ook nog wat kwijt over Daan Heymans, die naar Racing Genk zou kunnen vertrekken. "We zetten nooit een prijs op een speler, de markt bepaalt die. Er zijn gesprekken over een vertrek van Daan Heymans naar Genk, het is allemaal een kwestie van prijs."