Zulte Waregem kan de promotie dit weekend veiligstellen tegen Lokeren-Temse: "Dat kan in ons voordeel spelen"

Zulte Waregem heeft dit weekend één taak: winnen. Bij een zege tegen Lokeren-Temse is Essevee zeker van een plaats in de Jupiler Pro League volgend seizoen.

Afgelopen weekend kon het in theorie al, maar Zulte Waregem wist zelf niet te winnen van Seraing. Dit weekend een nieuwe kans voor Essevee, dat net als RWDM bij winst zeker is van de promotie.

Op de slotspeeldag kan er dan voor de titel gespeeld worden tegen de Brusselaars. Als Zulte Waregem dit weekend verliest van Lokeren-Temse, kan RWDM bij winst tegen Lommel zelfs al kampioen spelen.

Benoît Nyssen blikte bij Het Laatste Nieuws al vooruit op de wedstrijd van zaterdag. "Daknam is een groot veld, en het kan in ons voordeel spelen dat Lokeren Temse nog een kans maakt om de Play-Offs te halen", zegt hij.

"Zij zullen ook moeten komen, net als wijzelf. Een gesloten match wordt het sowieso niet. Bovendien hebben wij als ploeg altijd present gegeven wanneer de druk toenam. Wij willen winnen en gaan daar volop voor", gaat de rechtsachter verder.

"Van onderlinge moeilijkheden binnen onze spelersgroep is absoluut geen sprake. Dat akkefietje met Demba en Stavros in Seraing... Ach, dat geeft juist aan dat ze allebei gedreven waren om de ploeg te helpen. Mocht niemand een vrijschop willen trappen, dan zouden we ons pas zorgen moeten maken", besluit hij.