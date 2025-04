KRC Genk scoort niet alleen op het veld en komt met groot nieuws

KRC Genk kwam donderdag met groot nieuws. De club verlengt haar samenwerking met Nike tot 2030. Het nieuws werd aangekondigd met een knappe video op sociale media.

KRC Genk staat na twee speeldagen in de play-offs nog steeds alleen op kop van het klassement. De Limburgers hebben nog steeds een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Club Brugge.

Dit weekend staat de topper tegen blauw-zwart op de planning en kan er dus wat veranderen in het klassement. In aanloop naar de clash kwam Genk donderdag met goed nieuws.

Want Genk scoort niet alleen op het veld. De club verlengt haar samenwerking met Nike tot 2023. 'Ook de komende vijf seizoenen zal de iconische ‘Swoosh’ van Nike dus op de borst prijken van alle Genkse talenten, op de Talent Academy, over de KRC Genk Ladies tot de eerste ploeg', klinkt het bij de club.

Al sinds het seizoen 2009/2010 dragen de Genkse spelers shirts van Nike. "Beide merken delen dezelfde waarden van excellentie en talentontwikkeling", opende Genk-CEO Luc Hooybergs, die in het verleden CEO was bij Nike.

"In Genk kneden we talent. Met deze verlenging steunen we de komende vijf seizoenen niet enkel de huidige generatie talenten, maar ook de toppers van morgen met kwalitatieve sportkledij. Daarnaast koppelen we met deze verlengde samenwerking lokale verankering aan internationale allure. Zo zetten we ons imago als topclub in eigen land met de blik op Europa verder kracht bij", besluit hij.