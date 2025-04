Amateurclub beleeft sensationele in Europa: "Milaan, Milaan, den Beirchoem komt eraan!"

Berchem Sport blijft de enige Belgische ploeg in Europa. In een nagelbijtende returnwedstrijd tegen het Deense Skjold Kopenhagen speelden de Antwerpenaren woensdagavond 2-2 gelijk, voldoende om zich te kwalificeren voor de Final Four van de Fenix Trophy.

Berchem Sport reisde met een nipte 1-0 voorsprong richting Denemarken, maar de opdracht was duidelijk: standhouden. Dat bleek in de eerste helft allesbehalve vanzelfsprekend, want Skjold opende de score en ging met een voorsprong de rust in.

Na de pauze toonden de Antwerpenaren karakter. Met een flinke portie vechtlust kwamen ze langszij en wisten ze zelfs een tweede keer te scoren, waardoor het 2-2 werd.

Dat gelijkspel volstond om de kwalificatie binnen te halen. Berchem mag zich nu opmaken voor een historische Final Four. De opluchting bij de spelers was dan ook bijzonder groot.

Ticket naar Italië

“Ja, we hadden stress, maar daarna hebben we het toch weten te herstellen. De tickets voor Italië worden vanavond misschien al geregeld", vertelde aanvoerder Jeroen Van Den Driessche in De Gazet van Antwerpen.

De euforie barstte na het laatste fluitsignaal los bij de supporters, met gezangen als: “Milaan, Milaan, den Beirchoem komt eraan!" Op 10 en 11 mei strijden de overgebleven ploegen in Italië voor de trofee. Benieuwd of Berchem binnenkort een Europese beker mag toevoegen aan de trofeeënkast.