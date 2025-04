Voor het plezier of zat er meer achter? Marc Coucke en Michael Verschueren deden opmerkelijk tripje

Marc Coucke, eigenaar van RSC Anderlecht, werd woensdagavond gezien in het Parc des Princes, voor de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Aston Villa. Hij was er samen met Michael Verschueren.

Als eigenaar van RSC Anderlecht werd Marc Coucke onlangs bekritiseerd door sommige supporters vanwege zijn betrokkenheid bij de Brusselse club. De zakenman heeft de opmerking natuurlijk ontkend (hier te lezen).

Hoewel hij er de gewoonte van heeft gemaakt om relatief discreet te blijven, zowel in het Lotto Park als elders, is Coucke nog steeds sterk betrokken in de voetbalwereld.

Deze woensdag werd hij gezien in het Parc des Princes terwijl hij de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa volgde. Dit deed hij samen met zijn voormalige rechterhand, Michael Verschueren.

De twee mannen zaten recht boven Vincent Labrune, president van de 'Ligue de Football Professionnel'. Op de tribune waren ook prins William en zijn zoon George, Adriana Lima, Thomas Tuchel, Michou, Didier Deschamps en Malik Bentalha te vinden.

Is hun aanwezigheid daar puur toeristisch of zit er iets anders achter? Hoewel Michael Verschueren Anderlecht heeft verlaten is hij nog steeds actief in de voetbalwereld, aangezien hij lid is van de ECA, de Europese clubvereniging.