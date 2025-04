Risico dat hij gratis vertrekt? Anderlecht-speler zou zijn laatste contractjaar gewoon kunnen uitdoen, zonder te verlengen

Bij RSC Anderlecht zullen meerdere jonge spelers hun laatste contractjaar ingaan. Voor hen zal het een kwestie zijn van verlengen of vertrekken in de zomer... behalve voor eentje. Théo Leoni zal mogelijk nog een laatste seizoen in het Lotto Park blijven, ook al verlengt hij zijn contract niet.

Zoals we vorige week al meldden, zouden er bij RSC Anderlecht heel wat vertrekkers kunnen zijn binnenkort. Maar liefst 13 spelers zouden het Lotto Park kunnen verlaten in de zomer. Onder hen vallen Jan Vertonghen die met pensioen gaat, en het einde van de uitleenbeurten van Adryelson, Edozie en Dendoncker. Er zijn ook spelers die niet echt overtuigd hebben, zoals Foket, Rits en Kikkenborg. Bovendien zullen verschillende jonge spelers hun laatste contractjaar ingaan, zoals Stroeykens, Verschaeren en Théo Leoni. Voor hen zal het erop neer komen om bij te tekenen of om te vertrekken. Eén van hen zou echter wel eens van een soort 'voorkeursbehandeling' kunnen genieten, en dat is Théo Leoni. La Dernière Heure meldt namelijk dat hij waarschijnlijk de enige zal zijn die bij Anderlecht kan blijven, zelfs als hij zijn contract bij RSCA niet verlengt. De publiekslieveling heeft volgens dezelfde bron al verschillende interessante aanbiedingen ontvangen, maar zou terughoudend zijn om bij te tekenen, voornamelijk vanwege zijn speeltijd dit seizoen.