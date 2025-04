De grote operatie om Anderlecht weer op het juiste pad te krijgen: deze 13 (!) spelers kunnen deze zomer vertrekken

Eén vaststelling is duidelijk bij Anderlecht: deze kern kan niet strijden voor de titel. Dat is echter wel de ambitie van de Brusselse club, en Olivier Renard zou van plan zijn om dingen aan te pakken deze zomer.

Anderlecht heeft een slechte start van de Champions' Play-offs gehad. Verslagen op het veld van Club Brugge, leek paars-wit nooit in staat te zijn om hun tegenstander pijn te doen in een wedstrijd die bevestigde dat het gat enorm is tussen de top 3 en de rest van het kampioenschap.

De komst van Besnik Hasi heeft weinig veranderd op het Lotto Park en RSCA, dat na deze nederlaag de koppositie in het kampioenschap is vergeten, moet zich nu richten op het belangrijkste doel van het seizoen: de bekerfinale, hoewel de taak opnieuw lastig zal zijn tegen Club.

In ieder geval heeft Olivier Renard de afgelopen weken ingezien dat hij zijn handen vol heeft, en de sportief directeur van Anderlecht zou een grote revolutie in de kern hebben gepland. Het doel van het Anderlecht-bestuur is natuurlijk om een team te vinden dat strijdt voor de titel, iets wat het huidige team niet doet.

Massaal vertrek op komst bij Anderlecht

Daarom kunnen, volgens informatie van Het Laatste Nieuws, tot wel 13 spelers het Lotto Park verlaten deze zomer. Allereerst zijn er de duidelijke gevallen: Jan Vertonghen stopt, Leander Dendoncker blijft niet en er is geen aankoopoptie voor de geleende Samuel Edozie. Volgens de krant zal Adryelson ook terugkeren naar Lyon.

Dan zijn er nog spelers die weinig toekomst hebben bij de club, of die niet het niveau hebben. Thomas Foket zit nauwelijks op de bank, Mats Rits overtuigt niet echt, Mads Kikkenborg lijkt geen toekomst te hebben bij de club en ook Luis Vazquez lijkt op weg naar een vertrek.

Bovendien zijn er verschillende spelers die interesse opwekken van andere clubs. Kasper Dolberg, die naar de Pro League kwam om weer op gang te komen, heeft al aangetoond dat hij weinig te zoeken heeft in onze competitie, terwijl de club bezorgd zou zijn over de toekomst van Théo Leoni, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren, die in hun laatste contractjaar zitten en nog niet hebben bijgetekend. Er is ook vraagtekens rond Killian Sardella.

Bij Anderlecht zou een ware exodus kunnen plaatsvinden deze zomer, terwijl de club de komst van Cédric Hatenboer al heeft bevestigd, en de verlenging van Moussa N'Diaye.