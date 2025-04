Olivier Deschacht stelt zijn ideale elftal van de Champions' Play-offs samen... met 6 spelers van hetzelfde team

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olivier Deschacht heeft zijn elftal van de Champions' Play-offs samengesteld, met daarin zes spelers van Club Brugge, twee van Anderlecht en drie van Racing Genk.

In de Champions' Play-offs is het verschil al na slechts twee speeldagen gemaakt. KRC Genk, Club Brugge en Union SG zullen strijden om de titel, terwijl Anderlecht, Antwerp en Gent zullen vechten voor de vierde plaats.

Dit weekend zou al cruciaal kunnen zijn, aangezien KRC Genk, met vier punten voorsprong op de eerste achtervolger Club Brugge, naar Jan Breydel trekt. Beide clubs hebben de kans om een geweldige zaak te doen.

Olivier Deschacht lijkt Club Brugge, op individueel vlak, toch het sterkste te vinden. In een interview met Het Nieuwsblad, heeft de voormalige verdediger van Anderlecht zijn ideale team voor de Champions' Play-offs samengesteld.

In doel koos hij voor Simon Mignolet, met Maxim De Cuyper, Brandon Mechele en Joaquin Seys voor hem. Matte Smets van Genk neemt de laatste plaats in zijn verdedigingslinie in.

In het middenveld plaatste hij... Leander Dendoncker, samen met Bryan Heynen en Hans Vanaken. Zijn aanvalstrio bestaat uit Thorgan Hazard, Christos Tzolis en Tolu Arokodare.