Charleroi-coach Rik De Mil keert dit weekend terug naar 't Kuipje: "Dat is essentieel om te winnen op Westerlo"

Na de overwinning op Standard is Charleroi samen met KV Mechelen mede-leider in de Europe Play-offs. De Zebra's kunnen een grote stap zetten door vrijdagavond te winnen van Westerlo.

Charleroi is weer opgeleefd. Na een gelijkspel op OH Leuven in de eerste wedstrijd van de Europe Play-offs, hebben de Zebra's afgelopen weekend tegen Standard weten te bevestigen en kunnen ze nu vol vertrouwen naar Westerlo afreizen.

"Ja, het heeft het team goed gedaan. Het was een zeer belangrijke wedstrijd. Aan de andere kant blijven we kalm, omdat we tien wedstrijden moeten spelen en dit pas de tweede was. Het is aan ons om te laten zien dat we nog consistenter zijn dan tijdens het reguliere seizoen", aldus Rik De Mil tijdens zijn persconferentie op donderdag.

"Het is nog anders als je iets wilt winnen. Dan is het nog belangrijker om constant te zijn en met beide benen op de grond te blijven. De mentaliteit in de groep is zeer goed, we moeten doorgaan zonder dat de euforie te groot wordt."

Rik de Mil kan inspiratie halen uit de uitwedstrijd in de reguliere competitie

In de reguliere competitie hebben de Carolo's beide wedstrijden tegen de Kemphanen gewonnen, maar Rik De Mil weet dat dit niet veel betekent. Hij kan wel inspiratie halen uit de wedstrijd op 't Kuipje waar zijn troepen het moeilijk hadden maar toch met 1-3 wonnen.

"Het feit dat we 6/6 hebben behaald tegen Westerlo betekent niet dat we dat opnieuw zullen doen. We hadden bijvoorbeeld slechts 1/6 behaald tegen Standard en toch gewonnen. Westerlo is een team dat heel goed speelt, dat wil voetballen. Ze hadden hier meer balbezit dan wij, dat is zeldzaam. Dat is iets waar we naar zullen moeten kijken, want dit team speelt goed en is moeilijk onder druk te zetten."

"Het is ook een team dat veel risico's neemt in het spel. Dus er zullen momenten zijn, zowel in de overgangen als in het spel, waar kansen zullen zijn om hen schade toe te brengen. We slaagden erin daar efficiënt te zijn in de tweede helft en dat is essentieel om te winnen in de Kempen."

De Europe Play-offs gaan al een cruciale fase in

Gelijk aan kop met KV Mechelen, zou Charleroi een grote slag kunnen slaan bij een overwinning, omdat de Zebra's zes punten voorsprong zouden nemen op Westerlo en eventueel op andere teams. De Europe Play-offs gaan al een cruciale fase in.

"Er zijn drie stappen in de Europe Play-Offs. De eerste is goed beginnen, want als dat niet het geval is, wordt het mentaal moeilijk. Ten tweede, moet je bepaalde teams uitschakelen door afstand te nemen. We zitten in een fase waarin iedereen er nog is."

"De laatste stap, als je er nog bent, is het spelen van finales en degenen die ze winnen hebben kans om de Europe Play-offs te winnen. We zitten in stap 2, deze is zeer belangrijk", besloot Rik de Mil.