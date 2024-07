Nog versterking op komst bij Beerschot? Coach Dirk Kuyt is duidelijk

Beerschot zal haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau in lange tijd tegen OH Leuven spelen. Beerschot mag de Leuvenaars thuis ontvangen.

Beerschot heeft deze zomermercato al enkele goede zaken gedaan. Er werden nieuwe gezichten voorgesteld en enkele spelers die geleend werden, kwamen definitief naar de club.

Toch wil coach Dirk Kuyt dat er nog nieuwe aanwinsten komen. ""De bedoeling is wel dat elke positie dubbel bezet is", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"De afgelopen weken hebben de mensen binnen de club hard gewerkt en ik ben tevreden met het werk dat tot nu toe verricht is, maar er moeten nog spelers bijkomen. De groep die er nu staat is al klaar voor morgen en we hopen om stappen te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in."

Beerschot opent haar competitie tegen OH Leuven. Kuyt heeft alvast zin in de wedstrijd. "We hebben OH Leuven uiteraard ook heel goed geanalyseerd en kennen hun manier van spelen. Maar naast het weerzien van Van den Steen en Csepregi kijk ik ook enorm hard uit naar dat eerste fluitsignaal."

"We hebben heel intensief gewerkt tijdens de voorbereiding en de spelers zijn net als ik hongerig naar het nieuwe seizoen. Het wordt een fantastische uitdaging en de groep is ervan overtuigd dat we in 1A thuishoren", besluit hij.