STVV gaat met vertrouwen naar Anderlecht en heeft daar zijn redenen voor: "Dat is een groot voordeel voor ons"

Ook STVV zal beginnen aan de competitie. De Truienaars spelen hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Anderlecht.

STVV krijgt die wedstrijd al meteen met een groot voordeel te maken. Er zal geen thuispubliek aanwezig zijn wegens een sanctie voor Anderlecht.

"We werken met een andere groep, maar de sfeer is even positief. Veel jonge gasten, spelers met honger" begon Bruno Godeau bij het Belang van Limburg.

"Anderlecht wordt een moeilijke opdracht om te starten, maar het feit dat zij zonder thuispubliek aantreden, zie ik als een groot voordeel voor ons. Zeker voor onze jonge spelers die meer druk zouden voelen in een volgepakte Lotto Arena."

Godeau zal nu de meest centrale verdediger zijn. "Links of meer centraal, mijn voorkeur wisselt af. Ik moet deze nieuwe positie met mijn ervaring alleszins kunnen invullen."

"We gaan zeker onze momenten krijgen in Anderlecht, die moeten we proberen te grijpen. Er gaan wedstrijddelen zijn waarin we pressen, soms zal de nadruk liggen op het compact blijven. Ons voetbal is een beetje anders dan vorig seizoen, maar uiteindelijk beogen we hetzelfde: de punten pakken. En we reizen wel degelijk met ambitie naar Anderlecht", besluit hij.