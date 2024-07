In hoeverre mogen fans Anderlecht nog dromen? Dit is de stand van zaken in dossier Romelu Lukaku

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Waar zal Romelu Lukaku volgend seizoen spelen? De Rode Duivels aanvaller is officieel nog steeds een speler van Chelsea, maar neemt niet deel aan de voorbereidingstour en wacht op een oplossing, die naar verluidt in Napoli zou kunnen liggen. Een en ander staat een beetje on hold voorlopig. Terwijl de meeste clubs de training hervatten en hun eerste oefenwedstrijden spelen en terwijl de Rode Duivels langzaam terugkeren van vakantie, weet Romelu Lukaku nog niet wat zijn sportieve toekomst zal brengen. Na terug te zijn gekomen van EURO 2024 zonder enig doelpunt en met een slecht humeur neemt Lukaku (logischerwijze) niet deel aan de zomertour van Chelsea. De nieuwe coach van de Blues, Enzo Maresca, lijkt niet op hem te rekenen. Zijn toekomst ligt - tenzij er nog een verrassing komt - in Italië. Anderlecht moet dus voorlopig niet (meer) dromen. Napoli laat niet los Antonio Conte, zijn voormalige coach bij Inter Milan, wil Lukaku graag naar Napoli halen: volgens Sky Italia laten de Partenopei het dossier niet los en blijven ze aan een transfer werken. Romelu Lukaku zou een contract van 6 miljoen euro per jaar voor drie jaar kunnen verwachten. Het blijft echter de vraag of Chelsea instemt. De Blues zouden 35 miljoen euro vragen voor hun topscorer, die tot 2026 onder contract staat en in 2021 voor 113 miljoen euro werd gekocht. Napoli zou dit bedrag graag verlagen tot 25 miljoen euro. Alles hangt af van Victor Osimhen De situatie zal zichzelf niet meteen oplossen, want een en ander hangt af van een andere belangrijke zaak: die van Victor Osimhen. Men dacht dat de Nigeriaanse spits op weg was naar PSG, maar L'Equipe onthulde een probleem: Luis Enrique, de coach van Paris Saint-Germain, zou niet overtuigd zijn. Osimhen zou niet het type nummer 9 zijn waarop Enrique wil vertrouwen, klinkt het. Luis Campos, de voormalige sportief directeur van Lille waar hij de voormalige Carolo leerde kennen blijft wel aandringen op Victor Osimhen.



